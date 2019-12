Milano | ritrovato Jason | il ragazzo autistico scomparso ieri

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Finisce con un lieto fine la vicenda di, ilgrecodi 22 anni che, nel pomeriggio di, si era perso in piazza Duomo a: ilè riuscito a mettersi in contatto con la madre ed è statoin piazzale Loreto dagli agenti della Polizia Municipale, che avevano diffuso un appello.

