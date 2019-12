Milano | picchia per strada la compagna incinta | lei aveva tentato il suicidio in

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) La polizia locale diha arrestato un uomo di 32 anni, colto in flagrante mentre prendeva a calci la sua, una ragazza di 18 anni, davanti a un bambino di tre anni, in mezzo alla. Dalle indagini dei vigili è emersa la drammatica vicenda della giovane. Il compagno lava da anni e la costringeva a vivere una vita di terrore e violenza. Tanto da spingerla a tentare di togliersi la vita in metropolitana, poche ore prima che il suo aguzzino finisse in manette.

