Milano | perseguita l’ex fidanzata 17enne con pedinamenti | telefonate e foto hard

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un ventunenne di Cesate, nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri per stalking ai danni di una ragazza di diciassette anni. I genitori della minorenne avevano sporto denuncia per tre volte. Si è presentato davanti casa della famiglia e non voleva andarsene: ora è nel carcere di San Vittore.

