Milan | breve focus sulla stagione rossonera fino ad oggi

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019)adÈ stata unadeludente quella delvista fin qui. Dall’esclusione dall’Europa League al cambio di allenatori, con Ibrahimovic ufficialmente tornato dopo la prima esperienza di inizio decennio LEGGI ANCHE: Calciomercato: il punto in entrata e uscita verso gennaio, che delusione! Doveva essere l’anno che avrebbe dovuto dare continuità ai risultati dellapassata per il– con la Champions sfiorata nell’ultimo turno di campionato non raggiunta per un solo punto – ma qualcosa è andato storto. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e l’esclusione alla partecipazione in Europa League, i rossoneri hanno affidato la loro panchina a Marco Giampaolo per dare una forte impronta sul piano del gioco e dello spettacolo. A questo si aggiungono vari colpi di ...

marcoconterio : ?? Il sito del #Milan ha già pronta la pagina dedicata a #Ibrahimovic. A breve è atteso l'annuncio. @TuttoMercatoWeb - marcoconterio : ?? E' atteso a breve il comunicato del #Milan su #Ibrahimovic. ?? Su @TuttoMercatoWeb - SciabolataFFP : ed ora sembra un po' in difficoltà, la Roma continua coi suoi cicli di alti e bassi (ma potrebbe cambiare proprietà… -