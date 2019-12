Migranti | Orlando | ' porto sicuro per Alan Kurdi | Palermo pronta ad accogliere'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019), 28 dic. (Adnkronos) - "La naveha tratto in salvo 32 cittadini libici. Dopo e insieme a migliaia dida diversi paesi e bloccati in Libia, è questo il primo salvataggio di libici in fuga dal loro Paese, drammatica conferma della gravissima situazione di guerra civile nel

infoitinterno : Striscioni contro Orlando: 'Si ricorda dei migranti e dimentica i palermitani' - lucacampitello : RT @MimmoMizzi: Striscioni contro Orlando: 'Si ricorda dei migranti e dimentica i palermitani' - MimmoMizzi : Striscioni contro Orlando: 'Si ricorda dei migranti e dimentica i palermitani' -