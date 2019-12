Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019)diper l’ex sindaco di Riaceper il rilascio di documenti d’identità a immigrati ospiti nei centri di accoglienza. A confermarlo all’Adnkronos è lo stessodicendosi “amareggiato” e di averlo ricevuto nei giorni scorsi.diper“Mi sembra tutto così assurdo. Mi viene contestato un reato che avrei commesso nel settembre 2016 – spiega l’ex sindaco– per aver fatto due carte di identità a una donna eritrea e a suo figlio di pochi mesi, che erano inseriti in un progetto di accoglienza al Cas a Riace”. Secondo quanto riferisce l’ex sindaco, “la prefettura ci aveva chiesto l’inserimento per la madre e il bambino e noi avevamo detto di sì perché c’era la disponibilità”. In seguito, racconta, “fu fatta ...

repubblica : Migranti, nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano. 'Assurdo, sono amareggiato' - fanpage : Migranti, nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano. L'ex sindaco di Riace: 'Amareggiato' - MediasetTgcom24 : Migranti, nuovo avviso di garanzia per l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano #mimmolucano -