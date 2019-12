Migranti | l' Italia assegna un porto sicuro alla Alan Kurdi 

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) La naveKurdi sbarcherà a Pozzallo. Lo rende noto il Viminale sottolineando che "la decisione dire ilè stata assunta tenendo conto della presenza a bordo diin condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l'evacuazione medica". Dei 32sulla imbarcazione della Ong 'Sea Eye' dieci sono minori, alcuni in tenera età, e 5 donne, di cui una incinta. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell', la procedura per il ricollocamento deisulla scorta del pre-accordo di Malta. "Most of the people didn't eat or drink for three days." the doctor on board our rescue vessel #KURDI says. The 32 people on board urgently need place of safety. Europe needs to live up to its responsibility and allow this people on land. pic.twitter.com/Gi2ZJOWmE7 — sea-eye (@seaeyeorg) ...

