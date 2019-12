Migranti | il Viminale | “La Alan Kurdi sbarcherà a Pozzallo | a bordo 32 persone”

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) L'okay delper la presenza adi persone in "condizioni di vulnerabilità". La nave della ong tedesca Sea Eye aveva denunciato che Malta aveva respinto lo sbarco di una decina dilibici in condizioni critiche dei 32 raccolti in mare la notte di Natale.

ilfoglio_it : Non c’è più l’emergenza migranti e nemmeno l’emergenza Viminale. Fatti e parole di Luciana Lamorgese, la vera anti… - LegaSalvini : ULTIM'ORA, PORTI APERTI - VIMINALE ASSEGNA PORTO POZZALLO AD ALAN KURDI - Adnkronos : #migranti, Viminale assegna porto #Pozzallo ad #AlanKurdi -