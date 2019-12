Michigan, bambino invita compagni alla sua adozione (Di sabato 28 dicembre 2019) Nella contea di Kent, in Michigan, un bambino di 5 anni ha invitato tutti i suoi compagni di classe al processo in cui si ufficializzava la sua adozione. Tanti cuori rossi in segno d’affetto per il compagno e fragorosi applausi hanno accompagnato l’evento Michigan, bambino in tribunale coi suoi compagni per adozione Le cose più belle si vivono sempre con i parenti e gli amici, ma in USA un bambino ha invitato tutti suoi compagni ad un’insolito evento. Michael ha 5 anni e lo scorso 26 dicembre è stato convocato insieme ai suoi genitori al tribunale della Contea di Kent (Michigan) per il riconoscimento legale della sua adozione. La proclamazione, infatti si è celebrata nella Giornata dell’adozione annuale, dove altri 37 bambini sono stati accolti ufficialmente dalle loro nuove famiglie. Nei banconi dietro a Michael c’erano anche tutti i suoi compagni ... Leggi la notizia su notizie

