Michelle Hunziker non si depila ma a Tomaso è pazzo di lei e non gli importa niente Foto

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ unica l’intervista che Micelleha rilasciato alla rivista Oggi giocando sui modi di dire e si parte con “donna baffuta sempre piaciuta” e l’umorismo della showgirl e conduttrice è sempre presente ma questa è anche la sua vita reale (). Si scopre anche altro dellaed è di certo una delle poche signore del mondo dello spettacolo che poteva accettare un’intervista così particolare. Sul detto dei peli e delle donne che sappiamo bene non sempre sino quando sono ben coperte, anche laha la sua esperienza e le capita a volte di non essere perfettamente liscia, come capita a tutti. Al suoTrussardi nonun bel, anche se lui confessa che è un esteta pazzesco la ama così tanto che non glisemagari gli fa uno scrub naturale con la sua gamba malta con il rasoio. Quindi donna baffuta sempre piaciuta è un detto che ...

Notiziedi_it : Michelle Hunziker: “Mi hanno alzato le mani” - zazoomblog : Michelle Hunziker: Mi hanno alzato le mani - #Michelle #Hunziker: #hanno #alzato -