Michail Antonio | attaccante del West Ham | si è schiantato con la sua Lamborghini

(Di sabato 28 dicembre 2019)è rimasto illeso dopo l'incidentedelHam, si ècontro dei bidoni della spazzatura nel Sud di Londra con la suaHuracan da 245.000 euro mentre era alla guida del bolide vestito da pupazzo di neve. Come riporta il sito della Gazzetta.it il giocatore è rimasto illeso tant'è che è sceso in campo nel Boxing Day segnando l'unico gol degli Hammers nel k.o. col Crystal Palace. Di seguito, le immagine dell'incidente che ha visto coinvolto l'delHam

GoalItalia : Michail Antonio è finito con la sua Lamborghini in un giardino: guidava vestito da pupazzo di neve ?? - RedazioneLaNews : Incidente in Lamborghini per Antonio: schianto contro un muro - _DAGOSPIA_ : CHE BOTTO! IL CENTROCAMPISTA DEL WEST HAM ANTONIO DISTRUGGE LA SUA LAMBORGHINI-COME E'FINITA -