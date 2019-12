Michael Schumacher | sei anni di un rumoroso silenzio

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ed eccoci qui, dove eravamo l’anno scorso e dove siamo stati negli ultimi sei. Storia di un incidente, storia di una ricorrenza triste, storia di. Tanto è passato dal quel giorno così sfortunato sulle nevi di Meribel. Lui, che era riuscito a “ingannare” la morte in pista, cadeva in una giornata di svago. Da quel 29 dicembre il calvario e la lotta per la sopravvivenza. Schumi, dal suo letto, non si è mai arreso, forte di una tempra di ferro e di una famiglia che ha saputo stringersi vicino a lui, ricercando riservatezza. Così ha agito la moglie Corinna e così hanno agito i due figli Gina Maria e Mick, capaci di dare libero sfogo alle proprie passioni: lei campionessa a cavallo e lui desideroso di ripercorrere le gesta del padre, al volante di una monoposto, costruendosi però una propria identità. Silenzi e rumours si sono alternati in queste ...

