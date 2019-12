Mercato Juventus | Sarri rovina la festa all’Inter | obiettivo attaccante

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di nuovi innesti in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri guardano anche in Inghilterra e stando alle ultime voci diavrebbero adocchiato un pupillo di. La concorrenza è folta e sul giocatore ci sarebbe anche un’antagonista di primissima fascia. Paratici pronto allo sgarbo.Juve:vuole Giroud Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano “Libero” la Juve avrebbe messo gli occhi su Olivier Giroud. Sul centravanti transalpino c’è anche l’Inter con un Derby d’Italia in chiavein vista di gennaio.vorrebbe a Torino il calciatore, date le caratteristiche gradite e le poche alternative nel reparto offensivo.

