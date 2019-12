Mercato Juventus | sarà duello col Liverpool | Paratici lancia la sfida

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di forze fresche in vista anche dell’annata futura. I bianconeri guardano in Francia, con un obiettivo finito recentemente sul taccuino di. Sul giocatore anche il club Campione del Mondo, parliamo ovviamente del, per unsenza esclusioni di colpi che potrebbe scatenarsi presto. Un nome nuovo che però sta catturando con le sue prestazioni spesso importanti.: èalper Goncalves Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Corriere della Sera“, laavrebbe adocchiato per la prossima stagione il calciatore del Tolosa Mathieu Goncalves. LEGGI ANCHE: Pogba, il Real si ritira:pronto all’affondo, Raiola la chiave Su di lui è forte anche l’interesse deldi Klopp che non avrebbe intenzione di mollare la presa per ...

