Mercato Juventus | Paratici a lavoro | super scambio col PSG e plusvalenza

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Lacontinua a lavorare per imbastire con il PSG loEmre Can-Paredes. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, si tratta di una soluzione che dalla Vecchia Signora è reputata la migliore possibile per gennaio, sia per ragioni economiche che tecniche. Il centrocampista, infatti, si ambienterebbe praticamente subito: all’Empoli non incrociò Sarri, ma lavorò con Giampaolo che ha idee molto simili alle sue e partì dalla sua base insieme a Giovanni Martusciello, attuale vice juventino., pronto l’affare Paredes-Can Paredes, inoltre, si è già allenato con Pjanic alla Roma (sarebbe il suo alter ego a Torino) e con Szczesny, mentre a Parigi ha incrociato Buffon e Rabiot, senza dimenticare i giorni in Nazionale con Higuain e Dybala. Il maxi-alla pari darebbe ai giocatori una valutazione di 40 ...

