Mercato Juventus | definita una cessione | manca solo la firma

(Di sabato 28 dicembre 2019)– La, stando alle ultime voci di, avrebbe definito una. I bianconeri fanno cassa, con un elemento che lascia Torino per far ritorno in un’altra squadra del nostro campionato.nogli ultimi dettagli, ma ormai la trattativa è bencol giocatore pronto a vestire una nuova maglia. Le firme sono imminenti.Juve: Perin al Genoa, siamo alle firme Mattia Perin, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in procinto di approdare al Genoa. Il club ligure, dopo lo switch di tecnico, si rinforza dunque tra i pali. Scambio di documenti in corso tra la Juve e il club ligure con il giocatore pronto a tornare a Genova e a indossare nuovamente la casacca rossoblu. Perin-Genoa: ci siamo.

