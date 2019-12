Mercato Juventus | brutte notizie dalla Spagna | Paratici avvisato

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Lasembrerebbe essere alla ricerca di forze fresche in vista della prossima stagione.guarda anche in, con un profilo interessante già adocchiato in chiave. Le indiscrezioni però non sarebbero confortanti per i bianconeri, dato l’interesse di un altro club sullo stesso obiettivo.Juve: Ferran Torres piace al Real,Secondo le ultime indiscrezioni iberiche, precisamente da “Ok Diario”, Ferran Torres sarebbe finito in orbita Real Madrid. Il classe 2000 è uno dei fiori all’occhiello del Valencia, con un duello tra blancos e bianconeri pronto a scatenarsi nella prossima finestra di. Brutta notizia perche ora dovrebbe affrontare Florentino Perez nella corsa al millennial spagnolo.

