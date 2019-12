Meningite | bimbo di 3 anni ricoverato al Meyer di Firenze | attivata la profilassi per

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un bambino di 3, versiliese, èall’ospedalediper un sospetto caso didove sono in corso accertamenti. Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato portato dai genitori ieri sera all’Ospedale Versilia a seguito di malesseri. Poi, dopo prime valutazioni dei medici, è stato trasferito all’ospedale pediatrico di. Secondo quanto già ipotizzato all’Ospedale Versilia dovrebbe trattarsi didi tipo B, come si apprende da fonti sanitarie, in attesa di conferme ulteriori. Il bambino è in prognosi riservata e le sue condizioni sono stabili. Lo si apprende dallo stesso ospedale. Intanto, nel territorio comunale di Viareggio, dove ilabita con la famiglia, è scattata lasia per i familiari sia, anche, per circa 70-75 bambini dell’asilo da lui frequentato, più tutti i loro genitori, ...

PaoloVersa : RT @MediasetTgcom24: Firenze, bimbo di 3 anni ricoverato per sospetta meningite #meningite - MediasetTgcom24 : Firenze, bimbo di 3 anni ricoverato per sospetta meningite #meningite - rep_firenze : Firenze, bimbo di 3 anni ricoverato al Meyer per sospetta meningite [aggiornamento delle 18:38] -