(Di sabato 28 dicembre 2019), una delle sorelle di, è stata trovata morta ildi, propriosuo fratello tre anni fa. A dare la notizia è stata la polizia Londinese che la sera diera stata avvertita di “una morte improvvisa di una donna di cinquant’anni” nella zona Nord di Londra La donna, che di anni ne aveva 55 anni, è morta per cause non sospette secondo gli inquirenti. A trovarla è stata lamaggiore, Yoida che l’ha trovato riversa a terra nella sua abitazione. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare, nonostante l’eredità lasciata da suo fratello pari a 97.6 milioni di sterline (quasi 110milioni di euro) ha continuato a praticare il suo mistero di parrucchiera. Il cantante ...

