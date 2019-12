Melanie muore il giorno di Natale Lo stesso destino dell’amato fratello | “Erano

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lo scorso 3 giugno negli Stati Uniti è stata diffusa la notizia dell’esistenza di un documento che è riuscito a fare luce sugli ultimi giorni di vita di George Michael. Morto a 53 anni, nel2016, per cause che hanno scioccato tutti, ma hanno delineato il profilo di uno spirito sofferente, segnato da depressione e abusi. E poi quel documentario: “Autopsy: The Last Hours Of George Michael” mette in luce un disturbo che gli impediva di venire a patti con la morte di un ex compagno e di alcuni suoi stretti familiari. Una vita di traumi irrisolti quella della star britannica. In particolare, la dottoressa Linda Papadopoulos, una psicologa, ha detto che la star, il cui zio e nonno si sono entrambi suicidati quando era giovane, potrebbe essere stata spinta mentalmente oltre il limite quando il suo amante e poi la sua amata madre Lesley Angold sono morti. George ha ammesso di ...

