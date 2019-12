Maxi operazione contro la ‘ndrangheta | è scontro tra Lupacchini e Gratteri L’Anm | “Dal

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Le valutazioni del Procuratore generale, come riportate dalla stampa, relative a ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip in seguito ad indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e in attesa di ulteriori verifiche giurisdizionali, sono sconcertanti in sé e ancor più perché provenienti dal vertice della magistratura requirente del distretto”. E’ la netta posizione dell’Associazione nazionale magistrati in merito alle affermazioni del procuratore generale di Catanzaro, Otello, che, in un’intervista riguardante lala ‘ndrangheta coordinata nei giorni scorsi dal procuratore Nicola(nella foto), ha affermato tra le altre cose che “i nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione sulla stampa che evidentemente è ...

