Mattino | vicino l’addio di Ghoulam a gennaio Mendes tratta con il Marsiglia

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sembra essere sempre più concreta l’ipotesi che Faouzipossa lasciare il Napoli a. Il calciatore non ha trovato spazio nel Napoli di Ancelotti e fatica anche in quello di Gattuso. Ilscrive che il suo agente è al lavoro con club francesi per valutare quale possa essere l’opzione più favorevole per il suo futuro. Scrive il quotidiano: “potrebbe andare via a, la possibilità diventa sempre più concreta. C’è stato un contatto giorni fa del suo agentecon il, il tecnico Villas Boas ne ha parlato a Le Buteur «Su di lui abbiamo chiesto informazioni ma lativa non è proseguita». Ma in Francia potrebbe muoversi anche qualche altro club”. L'articolol’addio dicon ililNapolista.

Luca90372000 : @Francy__69 il buon giorno si vede dal mattino e da la donna che ti sta vicino ?? -