Massaggio erotico eccitante per lei e per te

Leggi la notizia su gqitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) In queste vacanze di dicembre ci sono molti regali che puoi fare alla tua ragazza e un buonè uno di quelli che si apprezzano sempre. Molto meglio se invece di offrirglielo nella tua spa preferita, sei tu le mostri che sai quali sono quelle aree che hanno bisogno del tocco dell'uomo che lei ama. Qui ti diciamo come fare un buonhot per te quanto per la tua partner. Abbassa le luci e mettiti comodo, in libertà. Procurati dell’olio alla menta piperita (delicata) o di eucalipto, con qualche spezia. Ora sei pronto a metterti davvero al lavoro. Non lasciare che si spogli. Togli tu ogni capo di abbigliamento, falla sdraiare a pancia in giù e chiudi gli occhi. Inizia con unai capelli, usando la punta delle dita come se fossero le tue labbra che la baciano sulle guance e sulla bocca quasi distrattamente. A seguire dedicati alle orecchie, una delle aree più ...

EroticiR : Un bel massaggio erotico come pochi? #raccontierotici #sesso - felinamassage : Massaggio passione felina. Scopri tutto su questo massaggio erotico a #FelinaMassage. Sperimentalo adesso: - EroticiR : La seconda parte del #racconto #erotico dedicato ad un bel massaggio intenso -