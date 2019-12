Marco Vannini | rese note nuove intercettazioni dopo l' omicidio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019)Della Corte Maria Pezzillo, moglie di Antonio Ciontoli, aveva chiesto alla banca un cambio di intestazione riguardante il loro conto: lenon sono entrate nel processo Dieci giornil'di, il bagnino 20enne ucciso nella villetta della famiglia Ciontoli presso Ladispoli, Maria Pezzillo faceva la seguente richiesta: “Dovremmo lasciare il conto che abbiamo a nome di mio marito e aprirne un altro intestato a me su cui portare i nostri soldi”. Tale intercettazione risale al 27 maggio 2015. Per la morte del giovane, il marito di Pezzillo, Antonio Ciontoli, è stato condannato in secondo grado a 5 anni di carcere, mentre Maria e i figli Federico e Martina a 3 anni. È stata invece assolta la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, anche lei pnte la notte dell'uccisione di. A renderele...

