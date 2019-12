Manovra | sbloccata la norma del 2016 che impone di destinare il 34% degli investimenti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Il 34% della spesa pubblica dovrà a priori essere destinato al Sud, è il principio che abbiamo fissato”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno, ha ricordato una delle norme per il Mezzogiorno inserite in legge di Bilancio. Non si tratta a dire il vero di una novità: la “clausola del 34%” risale al decreto Sud del governo Gentiloni, convertito in legge nel giugno 2017, ma finora è rimasta di fatto lettera morta. La, come auspicato dal ministro Giuseppe Provenzano, la “rafforza” snellendo le regole. Secondo uno studio dell’Agenzia per la coesione territoriale, laaumenterà di circa 1,6 miliardi medi annui le risorse a disposizione per il Mezzogiorno. Ladi Gentiloni e le modifiche del 2018 – Il decreto Sud aveva introdotto un “criterio di assegnazione differenziale di risorse” a favore...

