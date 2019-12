Manchester City | non basta il solito assist di De Bruyne

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non èto ilKevin Deal. Guardiola è uscito sconfitto nel match di Wolverhampton Quinta sconfitta in Premier per il. E dire che, nonostante l’inferiorità numerica dopo appena 15′, la gara pareva essersi messa nei binari giusti. I citizens si erano infatti portati sul 2-0 già a inizio ripresa, con una bella azione che aveva punito il baricentro alto dei Wolves (entrambi gli esterni erano alti). Ennesimodi Dein occasione del gol di Sterling. Decisivo il movimento tra le linee del belga, che è rapido a lanciare in profondità l’attaccante inglese. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #RealSociedad, il club annuncia il passaggio di #Odegaard al #ManchesterCity. Ma è uno scherzo - GoalItalia : Cancelo infelice al Manchester City, il Valencia ci prova ?? - GoalItalia : Paulo Fonseca e le favorite per la Champions League: 'Dico Real Madrid, Barcellona, Manchester City, PSG o Liverpoo… -