Maltempo Puglia | deboli nevicate in provincia Foggia | anche nel Gargano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una leggera nevicata sopra i 700 metri indi, soprattutto nella zona dei Monti Dauni, a Faeto e aMonteleone di, dove si raggiungonogli 850 metri di altezza. Al momento non si registrano disagi alla circolazione stradale.ssimenelle zone piu’ alte del, in particolare intorno a Monte Sant’Angelo. Nelle prossime ore e’ previsto un ulteriore brusco calo delle temperature, con massime tra 1 e 3 gradi centigradi.L'articoloinnelMeteo Web.

ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: #Maltempo, #neve in arrivo al centro Sud: potrebbe nevicare anche in Sicilia e Puglia. Leggi le previsioni. https://t.co… - WorldNewsOggi : RT @Agenzia_Dire: #Maltempo, #neve in arrivo al centro Sud: potrebbe nevicare anche in Sicilia e Puglia. Leggi le previsioni. https://t.co… - Ilikepuglia : Maltempo, allerta gialla in Puglia: neve al di sopra dei 300 metri e raffiche di vento fino a 50 km/h… -