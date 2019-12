Maltempo | neve in Puglia | temperature sotto zero nel Foggiano e su Alta Murgia barese

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) A causa dell’irruzione fredda che sta interessando il Centro-Sud, dalla tarda mattinata nevicate anche a quote basse stanno interessando alcune zone del Gargano e del Subappennino dauno, in provincia di Foggia, e della, in provincia di Bari. Le precipitazioni non stanno provocando particolari disagi, anche perché si alternano con momenti di pausa e schiarite. Lesono previste in alcune aree anchelotermico. Anche la giornata di domani, domenica 29 dicembre, in alcune aree dellasarà caratterizzata dalin, nevica nel: le immagini da Faeto VIDEOL'articoloinnele suVIDEO Meteo Web.

