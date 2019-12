Maltempo Campania | crolla un rudere | evacuate 3 famiglie nella Costiera Amalfitana

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tresono statela scorsa notte a Tramonti (Salerno) in seguito al crollo di una parte di unin località Cesarano. Il cedimento potrebbe essere stato provocato dalle abbondanti piogge cadute la scorsa settimana sull’intero territorio provinciale e che hanno messo in ginocchio la, colpita da frane in diversi punti. I vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno disposto l’evacuazione di una palazzina poco distante dal.L'articolounMeteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interven… - emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… -