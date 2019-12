Madonna in tribunale contro l’ex marito per la custodia del suo figlio preferito

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sandra Rondini L'exha fatto causa alla cantante perché gli impedisce di avere un rapporto sereno con David, ilche hanno adottato insieme, e che la star considera, a differenza dei figli biologici Rocco e Lourdes Maria, il suo veroperché molto ambizioso e pieno di talento, com'era lei da ragazza "Anche se l’ho adottato è David ilche ha ereditato i miei geni, la mia ambizione e volontà. I miei due biologici no". Così lo scorso maggio in una intervista a British Vogueparlava del rapporto meraviglioso che la lega a David Banda, 14 anni, adottato conGuy Ritchie, da cui ha avuto ilRocco. Proprio David e Rocco furono al centro di una disputa penale durante il divorzio della coppia nel 2008, con i problemi principali derivanti dal fatto che Rocco di stare con la madre non aveva nessuna voglia, preferiva stare con il padre ...

FrancoMenci : @LegaSalvini ?? Basta andare in Tribunale a dimostrare la sua innocenza. ?? Come un comune cittadino. Visto che non s… - isoflurano : @wannabebaol Madonna m’ha fatto più domande lei che un avvocato in tribunale - FrancoMenci : @LegaSalvini ?? Vai in Tribunale a dimostrare la tua innocenza invece di fare la vittima. ?? Sei un cittadino come gl… -