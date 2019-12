Ma ora la cannabis è legale? Dieci domande e risposte dopo la sentenza della Cassazione

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Laha stabilito che la coltivazione ad uso personale dinon costituirà più un reato. Un pronunciamento che pare ribaltare i principi che fino ad oggi hanno guidato la legislazione in materia. Da oggi è possibile quindi coltivarenei propri balconi senza incorrere in conseguenze penali? Non proprio: l'ordinanzanon modifica il quadro normativo al momento. Tuttavia, ci sono già delle precisazioni che possiamo fare: vediamole rispondendo a 10su cosa avvieneil pronunciamento

petergomezblog : Cannabis, Cassazione a sezioni unite: “Non è reato coltivare piante in casa se sono poche e per uso personale”. Man… - riccardomagi : #buonenotizie: una pronuncia delle sezioni unite penali della Cassazione del 19/12 stabilisce che le auto-coltivazi… - RaiNews : Le reazioni non mancano: 'Sentenza epocale' #Cannabis #Cassazione -