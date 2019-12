Lutto nel mondo del cinema | è morto Andrew Dunbar

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019). La controfigura de Il Trono di Spade aveva 30 anni. L’amico MacLay: “Era una persona vera, di talento”. ROMA – Nuovoneldelall’età di 30 anni nella sua casa di Belfast. Una scomparsa che ha lasciato senza parole tutto il grande schermo visto che nessuno si aspettava una notizia del genere. Nelle prossime ore il magistrato potrebbe essere effettuata l’autopsia per accertare meglio le cause del decesso. “Era una persona vera, di talento, gentile e discreto e aveva un cuore grande”, questo il commento di Andy McClay, l’attore amico che ha voluto ricordare in questo modo la controfigura. Chi eraUna carriera nelper Andew. Diverse le partecipazioni come attore in pellicole tipo Line od Duty e Derry Girls. Ma in tutto ilera ...

