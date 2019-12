Lutto nel cinema | è morta Sue Lyon | la Lolita di Kubrick

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il mondo deldeve salutare un altro dei volti che rimarranno per sempre nella memoria. Si è spenta a 73 anni Sue, resa celebre dalla sua interpretazione dinel film di Stanleydel 1962. Un ruolo iconico che l’ha consacrata per sempre alla memoria. La carriera segnata dal ruolo diNata nel 1946 a Davenport (Iowa), una giovanissima Sueinizia a farsi notare grazie alla madre che, rimasta sola assieme a 5 figli, decide si spostarsi a Los Angeles e puntare tutto sull’avvenenza da modella della figlia. I risultati iniziano ad arrivare e giovanissima appare in serie televisive come Dennis la minaccia e The Loretta Young Show. Proprio grazie a queste partecipazioni, viene notata e scelta da uno dei più grandi maestri del: Stanley.Su oltre 800 candidate, il celebre regista sceglie proprio Sueper interpretare, ...

