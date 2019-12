L’uomo del giorno – Luciano Gaucci | il ‘latitante’ diventato miliardario grazie al…

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con l‘Uomo del, è il compleanno dell’ex presidente del Perugia. Ha conquistato nel complesso ottimi risultati: una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994, due promozioni dalla Serie B alla Serie A (1996 e 1998), più una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 1992-1993, subì una squalifica di tre anni. Durante le stagioni in Serie A conquistò la semifinale di Coppa Italia 2002-2003 e la partecipazione alla Coppa UEFA 2003-2004, successiva alla vittoria della Coppa Intertoto 2003. Non solo gioie ma anche dolori, fu indagato per il fallimento dell’AC Perugia insieme ai figli Riccardo e Alessandro per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e nel 2005 si è rifugiato (latitante) nella Repubblica Dominicana. Attraverso i cavalli si ...

redazioneiene : Una buona notizia per il capitano Ultimo! Grazie all'intervento del Tar del Lazio l'uomo che ha arrestato Totò Riin… - marcotravaglio : L'ETÀ DELLA PIETRA La rapida e vorticosa regressione del dibattito pubblico verso l’età della pietra, con tutto il… - CardRavasi : O Chiave di Davide, che apri le porte del Regno dei cieli: vieni, e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. -