Lukaku | «All’Inter raccolgo i frutti dell’esperienza al Manchester United»

(Di sabato 28 dicembre 2019) Romeluha parlato dal palco del Globe Soccer di Dubai: queste le parole dell’attaccante belga in forza all’Inter Dal palco del Globe Soccer di Dubai, Romeluha toccato tanti temi: dal suo passato al, al presente all’Inter fino a spendere qualche parola sul tema caldo del razzismo nel mondo del calcio. SOCIAL – «I social media sono canali per mostrare la mia vita fuori dal campo, presentarmi positivamente e influenzare i giovani in questo campo. Gestisco io stesso le piattaforme di comunicazione, col prezioso supporto di un team che dall’Italia e dall’America mi invia immagini ma scelgo io il testo e lo pubblico. Voglio essere creativo». PASSATO – «Non vedo negativamente la mia esperienza con il, all’Interdi quell’esperienza e ora sono più coerente, ...

