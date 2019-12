Ludovica Valli | riavvicinamento col padre? L’impensabile gesto

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)presenta sui social il papà: hanno passato il Natale insieme Lanciate entrambe da Maria De Filippi, le sorelle Beatrice eaccendono ancora oggi l’interesse, anche e soprattutto per il loro rapporto. Sono circolate diverse indiscrezioni negli ultimi mesi su presunti contrasti, finché, poche ore fa, però, un post ha zittito i pettegolezzi. Cos’ha scritto? Ebbene, la giovane ha pubblicato su Instagram un tenero quadretto familiare a Natale, festeggiato in famiglia. Non è mancato davvero nessuno: sorelle, genitori e parenti si sono stretti attorno, tutti insieme appassionatamente. Presente pure il papà, con cui, meglio ricordarlo,ha un rapporto assai complicato. Il Natale è famiglia La foto condivisa sui profili social dall’ex tronista di Uomini e Donne comprende lei, Bea, Ele, più rispettivi compagni e figli. La giovane classe 1997 ha colto ...

