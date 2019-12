Lobotka Napoli | il Celta Vigo chiede 30 milioni per lo slovacco

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), il club partenopeo ha messo il centrocampistanel mirino: il30di euro Non è certo un mistero l’interesse delper Stanislav. Gli azzurri infatti sono alla ricerca di un regista in mezzo al campo da affidare a Gattuso già a gennaio per esaltare il suo 4-3-3. E, come riporta Il Corriere dello Sport, gli agenti del calciatore sono tornati alla carica con ilper favorirne la cessione. Il club spagnolo non pretenderebbe il pagamento dell’intera clausola da 50di euro, ma nerebbe circa 30. Leggi su Calcionews24.com

AlfredoPedulla : #Lobotka vuole il #Napoli. #Torreira sempre più dentro l’#Arsenal, oggi è considerato incedibile - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'No dell'Arsenal per Torreira, il Napoli vira su Lobotka: 18 milioni al Celta e contratto fino al 202… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Napoli-Lobotka presto nel vivo, quel tentativo (disperato) per Xhaka e Koutris, la Roma su Hysaj, al Napo… -