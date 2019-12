Lo strano esonero di Jardim | l’allenatore di nuovo licenziato nonostante il buon

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) per l'allenatore Leonardo Jardim che sta attraversando un brutto momento della sua carriera. L'ormai ex tecnico del Monaco è stato esonerato per la seconda volta in poco più di un anno e dovrebbe essere sostituito lunedì dall'ex commissario tecnico della Spagna, Robert Moreno, sono indiscrezioni riportate da ad AFP da una fonte vicina al club. La squadra occupa la settima posizione nel campionato di Ligue 1 e sembrava in netta ripresa, paga il rapporto difficile con la dirigenza, l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

