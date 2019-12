Liverpool | Van Dijk e l’importanza del lancio lungo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilsa attaccare in tanti modi. Ildi Vanè una risorsa tattica molto importante per Klopp Seppur sia una squadra cresciuta molto nel palleggio conservativo, ilha un’indole profondamente verticale. Se trova gli spazi, cerca di arrivare in porta velocemente per poter servire gli attaccanti. Oltre alla costante spinta di Alexander-Arnold e Robertson, Vanè fondamentale nella risalita del. Svuotando il centrocampo, il suo precisissimoper le punte è una fonte di gioco determinante. Un esempio nella slide sopra, in cui serve Mane dalla propria metà campo. 14 lanci lunghi riusciti contro il Leicester per il difensore olandese. Leggi su Calcionews24.com

