Liverpool | il pressing di Klopp stronca il Leicester

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’intensità deldihato il. La riconquista dei Reds ha funzionato a meraviglia Asi è visto unstrepitoso, costantemente in controllo del match. Le Foxes, che pure sono tra le squadre più propositive della Premier, hanno faticato molto in tutte le fasi di gioco. L’asfissiantedeldiha fatto ancora una volta la differenza. Si vede nella slide sopra. Rimessa per Ndidi, che ha subito a fianco a sé tanti avversari pronti ad aggredirlo, senza che gli sia lasciato tempo di giocata.è un maestro nell’insegnare questa aggressività. Leggi su Calcionews24.com

