Liverpool: il dinamismo di Keita può aiutare Klopp (Di sabato 28 dicembre 2019) Naby Keita può rendersi molto utile per il prosieguo della stagione del Liverpool. Ha caratteristiche uniche Per il momento, l’avventura di Naby Keita al Liverpool sta avendo alti e bassi. Alcuni problemi fisici hanno infatti condizionato il suo rendimento. Schierato titolare a Leicester, l’ex centrocampista del Lipsia ha totalizzato la bellezza di 7 dribbling in appena 69′ giocati. Agli interni di Klopp manca un po’ il cambio di passo, non ha giocatori efficacissimi nel saltare l’uomo. Proprio per questo, Naby Keita può rendersi molto utile nel prosieguo della stagione. Senza dimenticare le sue importanti qualità nell’ultimo passaggio, tant’è che in Germania si distingueva soprattutto per l’assist. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

