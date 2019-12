Liverpool | Alexander-Arnold sa crossare anche da dentro il campo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Aelxander-è uno dei terzini più forti al mondo. Il suo cross è l’elemento principale della rifinitura delCon un gol e due assist,è stato il protagonista indiscusso del trionfo dela Leicester. La capacità di calcio del giocatore inglese è incredibile. Tuttavia, la grande abilità del terzino inglese è di saperda tante posizioni diverse, non ha bisogno di dover andare sul fondo. La slide sopra, ossia l’azione del primo gol ne è un esempio. Da una zona delmolto interna (sabenea sinistra), effettua un passaggio strepitoso verso Firmino. Già 8 assist per lui in stagione. Leggi su Calcionews24.com

