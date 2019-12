LIVE Tour de Ski 2020 | 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA | Therese Johaug vince la gara

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:19 Termina qui il racconto dellafemminile, ci risentiremo intorno alle 14 per parlare di quella maschile! 13:18 Queste dunque le prime cinque 1(NOR) 28’12″1 2 H. Weng (NOR) +12″3 3 Andersson (SWE) +12″9 4 Oestberg (NOR) +13″1 5 Jacobsen (NOR) +24″1 13:17 Ricordiamo che non ha terminato la prova Francesca Franchi, mentre non è partita la slovacca Alena Prochazkova. 13:17 3’08″2 di ritardo per Greta Laurent, cinquantanovesima posizione per lei 13:16 50° posto per Ilaria Debertolis, a 2’28″8, 53° per Caterina Ganz a 2’36″2 13:15 27° posto per Anna Comarella a 1’16″1, 39° e 40° per Elisa Brocard e Lucia Scardoni, a 1’57″9 e 1’58″2 13:15 Tiril Udnes Weng chiude a 40″6, poi Lundgren a 41″3, Kalla a 41″9 e ...

lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - VEVO_IT : .@TiniStoessel ci regala un'emozionante versione live di #Diciembre in questo clip, tratto dal tour di… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2020 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: Johaug in fuga nella gara femminile - #Lenzerheide… -