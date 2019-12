LIVE Tour de Ski 2020 | 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA | metà gara maschile senza acuti

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Non si può fare a meno di osservare, al terzo passaggio sul cavalcavia, che più si va avanti e maggiori sono le possibilità di vedere Pellegrino protagonista nel finale, per ovvie ragioni. Bisogna però considerare le alternative degli altri: Holund, Cologna e altri potrebbero cominciare a ravvivare ladal decimo chilometro 14:36 Passaggio al km 8.6 con Klaebo che si porta davanti, non si sa se per mantenere questo ritmo blando oppure per altre ragioni. Pellegrino sempre quinto, cede delle posizioni Salvadori che è 22° ora 14:34 Non va dimenticato che uno dei problemi di questo percorso è legato al fatto che è stretto, ragion per cui si verificano delle file rallentate (dette anche ingorghi) sulle salite 14:32 Si arriva al settimo chilometro e comincia a farsi vedere anche qualche frammento di Francia. Al rilevamento passa ...

lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - VEVO_IT : .@TiniStoessel ci regala un'emozionante versione live di #Diciembre in questo clip, tratto dal tour di… - zazoomnews : LIVE Tour de Ski 2020 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: al via la gara maschile! Therese Johaug vittoriosa al femm… -