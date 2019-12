LIVE Sci alpino | le gare di oggi in DIRETTA | ITALIA SHOW! Paris al comando | Bassino e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07 Problemi al ginocchio per Reichelt, che peccato. Sta arrivando l’elicottero a soccorrerlo. Stiamo parlando di un atleta di 39 anni, che peraltro vinse a Bormio nel 2012 a pari merito conla sua carriera potrebbe essersi conclusa. 12.05 Si rialza Reichelt, applaudito dal pubblico. Amici, vi assicuriamo che è stato impressionante il boato ed il coro della folla che ha accolto Dominik, il Signore della Stelvio. Siamo tornati indietro ai tempi di Alberto Tomba. 12.03 Reichelt finisce nelle reti, prepariamoci ad una interruzione piuttosto lunga. 12.02 Partito l’austriaco Reichelt. 12.01 DIETROOOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOO!!! Feuz è secondo a 27 centesimi da. Lo svizzero si conferma un osso durissimo, non sbaglia davvero mai una gara! E conserva in questo modo ancora la vetta della classifica di ...

