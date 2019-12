LIVE Sci alpino | le gare di oggi in DIRETTA 28 dicembre | Bassino e Brignone seconda e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51: Prova complicata per la norvegese Lysdahl che chiude alle spalle di Sofia Ga, 21ma a 3″42 10.49: Anche Lara Gut perde progressivamente faticando in curva e conclude a 2″49 da Shiffrin, 18ma 10.48: Prova discreta dell’austriaca Truppe che chiude 14ma con un ritardo di 2″22 10.47 Ha sciato male Sofia Ga. 17ma a 2″89. Su questa vista c’era poco da fare per lei. 10.46 Gisin 16ma a 2″39. Vediamo Sofia Ga, leone in gabbia su questo tracciato così stretto. 10.45 In pista la svizzera Michelle Gisin, a seguire Sofia Ga. 10.43 Sono scese le prime 16 atlete. Al comando Mikaela Shiffrin con 0.61 su Martae 0.74 su Federica: azzurre pienamente in corsa per un podio che sarebbe pesantissimo per la classifica di specialità. Quarta la francese Worley a 1″33, poi Vlhova ...

