LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2019 in DIRETTA | ultime 8 | cresce l’attesa per Bassino e

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Clara Direz, mai nella top10 prima di oggi, è già sicura di aver conseguito il miglior piazzamento della carriera: mal che vada sarà nona. 14.12 La francese Direz sperpera 7 decimi di vantaggio nel finale e conclude in seconda posizione a soli 0.04 da Holtmann. 14.09 Al comando la norvegese Holtmann con 47 centesimi sulla neozelandese Robinson e 0.85 sulla svedese Hector. Nona Sofia Goggia a 1″41, la bergamasca ha commesso un errore grave nel finale, perdendo intorno al secondo. Ora le8 atlete. Si parte con la francese Direz, che deve difendere 0.37 di vantaggio. 14.08 Holdener si pianta nel finale, come Sofia Goggia, ed è settima a 1″37. E’ una pista che non consente il minimo errore. 14.07 In gara la svizzera Holdener. 0.36 di margine in partenza, già dimezzati a 0.18 al primo intermedio. 14.06 Malissimo ...

