(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI9.59 L’ultima volta che si gareggiò a, nel 2017, vinse Federica Brignone con 4 centesimi di vantaggio sulla tedesca Viktoria Rebensburg e 8 su Mikaela Shiffrin. Fu una gara tiratissima. Martauscì nella seconda manche. 9.57 Ricordiamo che asi gareggia ogni due anni. La località austriaca si alterna infatti nel calendario con Semmering. 9.55 La classifica generale vede invece al comando Mikaela Shiffrin con 546 punti, seguita da Federica Brignone a 381. 9.51 Federica Brignone arriva ada leader della classifica di specialità dicon 225 punti, seguita dalla norvegese Mina Fuerst Holtmann a 159, poi Martaa 158 e l’americana Mikaela Shiffrin a 154. E’ un buon vantaggio per l’azzurra, ma è ancora troppo presto per fare calcoli: con ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Lienz 2019 in DIRETTA: si parte! Pettorale 1 per Bassino, 6 per Brignone - Eurosport_IT : Pronti per una bella giornata di sci LIVE su Eurosport?!? ???? FORZA RAGAZZI! 10.15 Gigante Lienz donne (prima manch… - Matt_Orlandi : LIVE Slalom gigante #Lienz, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino femminile: 1ª manche ore 10.15… -