LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2019 in DIRETTA | Shiffrin in testa davanti a Bassino e

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI10.30 Holtmann oggi non entusiasma e torna nei ranghi. E’ settima a 1″94. Per come si è messa,nettamente in pole per la vittoria, le azzurree Brignone devono puntare al podio e, magari, sperare in un regalino da parte dell’americana. 10.28 L’austriaca Ricarda Haaser è settima a 2″13. A partee Brignone,ha scavato distacchi abissali su tutte le altre. La francese Worley è quarta a 1″33, seguita da Vlhova a 1″37.Attenzione ora alla norvegese Holtmann, rivelazione stagionale. 10.26 Malissimo Rebensburg, ultima a 2″37.al comando con 61 centesimi su Martae 74 su Federica Brignone. tutte le altre sono ben oltre il secondo di distacco! 10.24 Federica Brignone era avanti di 7 centesimi al secondo ...

