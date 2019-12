LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2019 in DIRETTA | Marta Bassino è seconda! Beffata Federica

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL SECONDO POSTO DI, SHIFFRIN VINCE IL14.35 Grazie per averci seguito in questa meravigliosa giornata di sci. Appuntamento a domani con la combinata di Bormio e lo slalom femminile di. Un saluto sportivo. 14.35 In classifica generale scappa via Mikaela Shiffrin con 646 punti,Brignone è seconda a 431, Vlhova terza a 333. 14.33 In classifica di specialitàBrignone resta in testa con 275 punti, ma Mikaela Shiffrin si porta a sole 21 lunghezze di distanza. Terzaa quota 238, anche lei in piena corsa per la coppetta di. 14.32ha finalmente trovato il giusto feeling con la pista di: qui non era mai entrata fra le prime 10. 14.29 Mikaela Shiffrin ha vinto ildicon 1″36 sue 1″82 sull’austriaca Liensberger, ...

